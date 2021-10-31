Roma - Milan maçı CANLI | Roma Milan izle | Serie A maçı canlı izle

İtalya Serie A'da, Roma ile Milan karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.
ROMA - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Roma - Milan maçı 31 Ekim Pazar günü saat 22:45'de başladı ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.
İLK 11'LER
ROMA: Patrício, Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.
MILAN: Tătărușanu, Calabria, Kjær, Tomori, Hernández, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Krunić, Leão, Ibrahimović.