Haberler İtalya Serie A Roma - Milan maçı CANLI | Roma Milan izle | Serie A maçı canlı izle

Roma - Milan maçı CANLI | Roma Milan izle | Serie A maçı canlı izle

İtalya Serie A'nın 2 dev takımı Roma ve Lazio, Olimpico'da karşı karşıya geliyor. Ligin 11. haftasında oynanan mücadeleden her iki takım da galibiyetle ayrılmak istiyor. Roma - Milan maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 23:11
Roma - Milan maçı CANLI | Roma Milan izle | Serie A maçı canlı izle

İtalya Serie A'da, Roma ile Milan karşı karşıya geliyor. Maçı haberimizden canlı takip edebilirsiniz.

ROMA - MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Roma - Milan maçı 31 Ekim Pazar günü saat 22:45'de başladı ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanıyor.

İLK 11'LER
ROMA: Patrício, Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña, Cristante, Veretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Abraham.
MILAN: Tătărușanu, Calabria, Kjær, Tomori, Hernández, Kessié, Bennacer, Saelemaekers, Krunić, Leão, Ibrahimović.

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