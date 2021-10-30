Haberler İtalya Serie A Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İtalya Serie A

Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Mert Çetin ve Koray Günter'in formasını giydiği Hellas Verona evinde Juventus'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:23
Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İtalya Serie A

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İtalya Serie A'da, Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Juventus maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

SON DAKİKA