Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (CANLI SKOR) | İtalya Serie A

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İtalya Serie A'da, Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Juventus maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.