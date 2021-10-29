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Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Hellas Verona sahasında Juventus'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 17:13 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021 Cuma 17:14
Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

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İtalya Serie A'da, Hellas Verona ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Juventus maçı 30 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'de canlı olarak yayınlanacak.

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