Son dakika transfer haberleri... Inter için flaş iddia! Hakan Çalhanoğlu-Luis Alberto takası mı yapılacak?

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, sezon başında transfer olduğu yeni takımında henüz beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, bir süredir takip ettiği Lazio'nun 10 numarası Luis Alberto için devre arasında nabız yoklayacak. Milano ekibinin bu transferde Hakan Çalhanoğlu'nu da takas olarak kullanabileceği öne sürüldü.

27 yaşındaki başarılı orta saha, Inter formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada rakip fileleri bir kez havalandırabilirken 3 de asist yaptı.