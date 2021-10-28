Haberler İtalya Serie A Jose Mourinho'dan dikkat çeken paylaşım! Maç sonrasında...

Jose Mourinho'dan dikkat çeken paylaşım! Maç sonrasında...

Roma'nın dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho, cezalı olduğu için takımının başında yer alamadığı Cagliari maçının ardından ilginç bir fotoğraf paylaştı. Portekizli teknik adam, stadın merdivenlerinde yemek yediği fotoğrafını sosyal medyada paylaşırken, bu kare büyük ilgi çekti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:50
Jose Mourinho'dan dikkat çeken paylaşım! Maç sonrasında...

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, Roma'nın Cagliari'yi 2-1 yendiği maçın ardından İnstagram hesabından stadın merdivenlerinde yemek yerken görüntülendiği bir fotoğraf paylaştı.

Napoli'ye karşı ihraç edildiği için Cagliari maçında takımını yalnız bırakan Mourinho, "Maç bitti... 3 puan... İyi yemek soyunma odasına giremiyorum." şeklinde bir paylaşımda bulundu.

İtalyan basınında bu durum, Avrupa maçında alınan ağır yenilgiden sonra geçen zor haftaya biraz mizah katmak istediği şeklinde yorumlandı.

Roma hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo Glimt'e 6-1 kaybederek tarihi bir yenilgi almıştı.

SON DAKİKA