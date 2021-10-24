Inter - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

INTER - JUVENTUS MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

İtalya Serie A'da, Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Juventus maçı 24 Ekim Pazar günü saat 21:45'te başlayacak ve müsabaka S Sport'ta canlı olarak yayınlanacak.

INTER - JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Martinez

Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Morata, Chiesa