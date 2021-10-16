Haberler İtalya Serie A Milan - Verona: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Milan - Verona: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona'yı ağırlayan Milan, 2-0 geriye düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza atarak rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. İlk yarıyı Caprari ve Barak'ın golleriyle geride kapatan Milano ekibi, Giroud, Kessie ve Koray Günter'in (k.k.) golleriyle galibiyete uzandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 23:59 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 00:00
Milan - Verona: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Milan, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona, ilk yarıyı 7. dakikada Gianluca Caprari ve 24. dakikada Antonin Barak'ın penaltıdan kaydettiği golle 2-0 önde kapattı.

Milan, 59. dakikada Olivier Giroud ile geri dönüş fitilini ateşledi. 76. dakikada Franck Kessie ile eşitliği sağladı. 78. dakikada Koray Günter'in kendi kalesine attığı golle Milan kazandı.

Milan, bu galibiyetle namağlup serisini sürdürdü ve puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Verona ise 8 puanda kaldı.

Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Verona ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.

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