Milan - Verona: 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Milan ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede 2-0 geriye düşen Milan, sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Igor Tudor'un çalıştırdığı Verona, ilk yarıyı 7. dakikada Gianluca Caprari ve 24. dakikada Antonin Barak'ın penaltıdan kaydettiği golle 2-0 önde kapattı.

Milan, 59. dakikada Olivier Giroud ile geri dönüş fitilini ateşledi. 76. dakikada Franck Kessie ile eşitliği sağladı. 78. dakikada Koray Günter'in kendi kalesine attığı golle Milan kazandı.

Milan, bu galibiyetle namağlup serisini sürdürdü ve puanını 22 yaparak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Verona ise 8 puanda kaldı.

Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Verona ise sahasında Lazio'yu ağırlayacak.