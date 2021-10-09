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Pogba’nın aklı Juve’de

Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, Juventus'u özlediğini açıkça belli ediyor. 2016'da 121 milyon euro'ya transfer olduğu ManU'dan sürekli ayrılacağı konuşulan Fransız orta saha İtalyan deviyle bağlantılarını kesmediğini söyledi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Pogba’nın aklı Juve’de
Manchester United'ın yıldızı Paul Pogba, Juventus'u özlediğini açıkça belli ediyor. 2016'da 121 milyon euro'ya transfer olduğu ManU'dan sürekli ayrılacağı konuşulan Fransız orta saha İtalyan deviyle bağlantılarını kesmediğini söyledi. Pogba "Eski takım arkadaşı Cuadrado ve Dybala ile sürekli konuşuyorum. Sözleşmem bittiğinde ne olduğunu göreceğiz" diye konuştu.
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