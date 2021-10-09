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Inter menajerinden transfer itirafı! "Haaland'ı 2 milyon euroya..."

Son dakika transfer haberi... Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland ile ilgili Inter CEO'su Guiseppe Marotta konuştu. İtalyan futbol adamı yaptığı açıklamada, Haaland'ı daha önce 2 milyon euroya alabilme ihtimallerinin olduğunu ancak şu anda kendisi için istenen miktarı karşılayamayacaklarını ifade etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 14:58
Inter menajerinden transfer itirafı! "Haaland'ı 2 milyon euroya..."

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in CEO'luğunu yapan Guiseppe Marotta, daha önceden bir diğer İtalyan devi Juventus'ta aynı görevi yaptığı esnada Erling Haaland'ı çok ucuza transfer etme ihtimallerinin olduğunu açıkladı.

Haaland'ı Molde'de oynadığı dönemde Juventus'a transfer etmek istediklerini belirten Marotta, "2 milyon euroya alabilirdik ama son anda vazgeçtik. Şimdi onun için konuşulan paraları gördükten sonra Haaland için Serie A defteri kapandı diyebiliriz. İtalya'da Haaland için o paraları verebilecek bir takım yok." şeklinde konuştu.

Ocak 2020'de transfer olduğu Dortmund'da 67 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu 68 gol atıp 19 da asist yaptı.

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