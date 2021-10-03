Haberler İtalya Serie A Bologna-Lazio: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Bologna-Lazio: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan başlıadı. 7. hafta maçında Bologna sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın grubunda bulunan Lazio'yu konuk etti. Mücadele Bologna'nın 3-0'lık galibiyetiyle tamamlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 16:28
Bologna-Lazio: 3-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Ligi Serie A'da 7. hafta mücadelesinde Bologna, Lazio'yu konuk etti. Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Bologna'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Barrow, 17. dakikada Theate ve 68. dakikada Hickey kaydetti. Lazio'da Acerbi, 76. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından Lazio, 3 maç aradan sonra kaybetti ve 11 puanla 7. sırada yer aldı. 3 maç aradan sonra kazanan Bologna ise 11 puanla 9. sırada yer buldu. Bologna, milli ara sonrası Udinese deplasmanına gidecek. Lazio ise Inter'i ağırlayacak.

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