Atalanta Milan maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de Merih Demiral var mı?

İtalya Serie A'da Merih Demiral'lı Atalanta sahasında Milan'ı ağırlayacak. Zorlu maç öncesi Atalanta'nın 11, Milan'ın ise 16 puanı bulunuyor. Milan'da sakatlığı bulunan Zlatan Ibrahimovic, Tiemoue Bakayoko, Rade Krunic, Junior Messias, Alessandro Plizzari ve Alessandro Florenzi gibi isimler bu karşılaşmada oynayamayacak. Merih Demiral'ın ise Milan karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
ATALANTA-MILAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Atalanta'nın sahasında Milan'ı konuk edeceği maç 3 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te başlayacak ve S Sports Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
ATALANTA-MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Atalanta: Juan Musso; Rafael Toloi, Merih Demiral, Berat Djimsiti; Davide Zappacosta, Mario Pasalic, Teun Koopmeiners, Joakim Mæhle; Matteo Pessina; Josip Ilicic, Duvan Zapata
Milan: Mike Maignan; Davide Calabria, Fikayo Tomori, Alessio Romagnoli, Theo Hernandez; Sandro Tonali, Franck Kessie; Alexis Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Ante Rebic