Torino - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Juventus, deplasmanda Torino ile kozlarını paylaşacak. Peki, Torino - Juventus maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Torino - Juventus maçı 2 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Torino: Milinkovic-Savic; Buongiorno, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Aina; Linetty, Brekalo; Sanabria

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Kean, Kulusevski