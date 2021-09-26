Haberler İtalya Serie A Napoli Cagliari maçı CANLI | Napoli Cagliari Canlı Skor

Napoli Cagliari maçı CANLI | Napoli Cagliari Canlı Skor

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 6. hafta maçında ligin güçlü ekiplerinden Napoli sahasında Cagliari'yi ağırlıyor. Napoli rakibini mağlup edip yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Cagliari ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmayı amaçlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:48 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 21:56
Napoli Cagliari maçı CANLI | Napoli Cagliari Canlı Skor

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli ile Cagliari kozlarını paylaşıyor. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Piccinini düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...




NAPOLI CAGLIARI MAÇINDA İLK 11'LER
Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.

Cagliari: Cragno, Diego Godin, Walukiewicz, Lykogiannis, Caceres, Nandez, Marin, Deiola, Zappa, Strootman, J. Pedro

NAPOLI - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Napoli - Cagliari maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.

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