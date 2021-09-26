Napoli Cagliari maçı CANLI | Napoli Cagliari Canlı Skor

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Napoli ile Cagliari kozlarını paylaşıyor. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Piccinini düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
NAPOLI CAGLIARI MAÇINDA İLK 11'LER
Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne.
Cagliari: Cragno, Diego Godin, Walukiewicz, Lykogiannis, Caceres, Nandez, Marin, Deiola, Zappa, Strootman, J. Pedro
NAPOLI - CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Napoli - Cagliari maçı saat 21:45'te başladı. Mücadele S Sport 2'den canlı yayınlanıyor.