Lazio Roma 3-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 6. hafta maçında Lazio evinde Roma ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpico'da oynanan mücadeleyi Lazio 3-2 kazandı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Lazio'ya galibiyeti getiren goller 10. dakikada Milinkovic-Savic, 19. dakikada Pedro ve 63. dakikada Felipe Anderson'dan geldi. Roma'nın gollerini ise 41. dakikada Ibanez ile 69. dakikada penaltıdan Veretout kaydetti.

Bu sonuçla 3 maçlık galibiyet özlemini noktalayan Lazio puanını 11'e yükseltti. Roma ise 12 puanda kaldı. Roma, Serie A'nın 7. haftasında evinde Empoli ile karşılaşacak. Lazio ise Bologna deplasmanına gidecek.



