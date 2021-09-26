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GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu attığı golü anlattı! "Kariyerimin..."

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde ağırladığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Cimbom'a 3 puanı getiren golleri Halil Dervişoğlu ve Morutan kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Halil Dervişoğu, "Kariyerimin en ilginç golünü attım." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 22:15
GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu attığı golü anlattı! "Kariyerimin..."

Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetine attığı golle katkıda bulunan Halil Dervişoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Halil Dervişoğlu'nun, ikinci yarının başında uzaktan yaptığı vuruş Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu. Genç hücum oyuncusu maçın ardından yaptığı açıklamada attığı golü anlattı.

İşte sözler...

Maçta attığı golün sorulması üzerine Halil Dervişoğlu "Kariyerimin en ilginç golünü attım. Önemli bir goldü, takıma moral verdi." dedi.

İkinci yarı hakkında da konuşan Halil Dervişoğlu "İkinci yarı çok hırslı çıktık ve maçı döndürmek istedik. İstediğimizi de yaptık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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