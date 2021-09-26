GALATASARAY HABERLERİ: Halil Dervişoğlu attığı golü anlattı! "Kariyerimin..."

Galatasaray'ın 2-1'lik galibiyetine attığı golle katkıda bulunan Halil Dervişoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Halil Dervişoğlu'nun, ikinci yarının başında uzaktan yaptığı vuruş Göztepe kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın bacaklarının arasından ağlarla buluştu. Genç hücum oyuncusu maçın ardından yaptığı açıklamada attığı golü anlattı.

İşte sözler...



Maçta attığı golün sorulması üzerine Halil Dervişoğlu "Kariyerimin en ilginç golünü attım. Önemli bir goldü, takıma moral verdi." dedi.

İkinci yarı hakkında da konuşan Halil Dervişoğlu "İkinci yarı çok hırslı çıktık ve maçı döndürmek istedik. İstediğimizi de yaptık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.