İtalya Serie A'da 6. hafta heyecanı yaşanıyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Milan, Spezia deplasmanına çıkıyor.

İlk 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen ve 13 puan toplayan kırmızı siyahlılar, Napoli ve Inter'in ardından 3 sırada yer alıyor.

Ev sahibi Spezia'da ise işler ilk 5 haftada istenildiği gibi gitmedi. Siyah beyazlılar, 1 galibiyet ve 1 beraberlik topladığı Serie A'da 4 puanla 17. sırada yer alıyor.

Milan'ın mutlak galibiyet için çıkacağı Spezia maçının yayın bilgileri de merak ediliyor. Peki, Spezia - Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak. İşte Spezia Milan maçına dair bilgiler...

SPEZİA MİLAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

İtalya Serie A'nın 6. haftasında oynanacak Spezia Milan maçı 25 Eylül 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sports Plus'tan naklen yayınlanacak.