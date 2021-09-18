Haberler İtalya Serie A Salernitana - Atalanta: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Merih Demiral korkuttu ama Atalanta kazandı

Salernitana - Atalanta: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Merih Demiral korkuttu ama Atalanta kazandı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Salernitana ile karşılaştı. Merih'in korkuttuğu maçta takımı karşılaşmayı 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 00:38 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 00:40
Salernitana - Atalanta: 0-1 | MAÇ SONUCU - ÖZET | Merih Demiral korkuttu ama Atalanta kazandı

İtalya Serie A'nın 5. haftasında milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta, deplasmanda Salernitana ile karşılaştı.

Arechi Stadı'nda oynanan maçı Atalanta 1-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci Atalanta gol için baskısını artırdı. Maçta dakikalar 75'i gösterdiğinde Duvan Zapata Ilicic'in asistiyle topu ağlara gönderdi ve galibiyeti elde etmeyi başardı.

Karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Milli futbolcumuz Merih Demiral, Atalanta adına 45 dakika sahada kaldı.

Maçın 45. dakikasında yaşanan bir pozisyonun ardından sarı kart gören Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın kaşı açıldı ve devre arasında oyundan çıktı.

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