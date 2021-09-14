Son dakika spor haberleri | Mourinho'dan itiraf! "Çok korktum"

Roma, İtalya Serie A'nın 3. haftasında Sassuolo'yu 2-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ise teknik direktörlük kariyerindeki 1000. maçına çıkan Jose Mourinho damga vurdu.

El Sharaawy'nin 90+2'de galibiyeti getiren golünün ardından yedek kulübesinden fırlayan Mourinho, sevincini kale arkasında oyuncularıyla paylaştı. Mourinho'nun bu görüntüleri sosyal medyada da gündeme oturdu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, "Bir hafta boyunca herkese yalan söyledim. Takımıma 1000. maçın benim için önemli olmadığını söyledim ama çok korktum. Benim için unutulmaz bir maç oldu. O deparı attım çünkü kendimi 58 yaşında gibi değil, 12 yaşında gibi hissediyorum" dedi.

Başkent ekibi, Serie A'da bu sezon Mourinho yönetiminde çıktığı 3 maçı da kazandı.