Son dakika spor haberi: Igor Tudor Verona'nın başına geçti

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor, Serie A'da görev başladı.
Hırvat teknik adam, ilk 3 maçta puan alamayan Eusebio di Francesco'nun görevine son veren Verona'nın başına geçti.
Verona'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter ile birlikte milli futbolcu Mert Çetin forma giyiyor.
Igor Tudor, son olarak Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığı görevinde yer almıştı.
Benvenuto a Verona e buon lavoro, mister #Tudor 🟡🔵#HVFC pic.twitter.com/BIFRRerDlA— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) September 14, 2021