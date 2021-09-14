Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Igor Tudor Verona'nın başına geçti

Son dakika spor haberi: Igor Tudor Verona'nın başına geçti

Son dakika spor haberi: Bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapan Igor TudorSerie A ekiplerinden Verona'nın başına getirildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 21:28
Son dakika spor haberi: Igor Tudor Verona'nın başına geçti

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev yapan Igor Tudor, Serie A'da görev başladı.

Hırvat teknik adam, ilk 3 maçta puan alamayan Eusebio di Francesco'nun görevine son veren Verona'nın başına geçti.

Verona'da Galatasaray'ın eski oyuncusu Koray Günter ile birlikte milli futbolcu Mert Çetin forma giyiyor.

Igor Tudor, son olarak Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığı görevinde yer almıştı.

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