Napoli 2-1 Juventus | Maç sonucu (ÖZET)

Serie A 3. hafta karşılaşmasında Napoli evinde Juventus'u konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadele Napoli'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Napoli'nin gollerini 57. dakikada Politano ve 85. dakikada Koulibaly attı. Juventus'un tek golü ise 10. dakikada Alvaro Morata'dan geldi.

Bu sonucun ardından Napoli, 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Juventus ise üst üste 2. yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.

Napoli, Serie A'nın 4. haftasında Udinese deplasmanına çıkacak; Juventus ise sahasında Milan'ı ağırlayacak.

