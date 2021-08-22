Son dakika spor haberi: Juventus'ta Ronaldo belirsizliği! "Oynamak istemiyorum"

Takımdaki geleceği son günlerde tartışma konusu olan Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo için söylentiler bitmiyor. Takımdan ayrılacağı yönünde birçok haber çıkan Ronaldo'nun Juventus'un Udinese ile oynayacağı karşılaşmada kendi isteğiyle yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.

İtalyan basınındaki habere göre; Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Ronaldo'yu ilk 11'de başlatmak istedi ancak Portekizli süperstar maça yedek kulübesinde başlamayı talep etti. Allegri, Ronaldo'nun bu talebini kabul etti.

Haberin detayında, Ronaldo'nun Juventus için oynamak istemediği ve transferini talep ettiği kaydedildi. Portekizli'nin bu talepleri nedeniyle Udinese maçında kendisini riske atmamayı düşündüğü belirtildi.

NEDVED KONUYA AÇIKLIK GETİRDİ!

Juventus Asbaşkanı Pavel Nedved "Ronaldo ile ortak verdiğimiz bir karar. Sezonun başındayız ve herkesin zirve performansında olmaması normal. Allegri, bugün en iyi 11'ini seçti. Avrupa şampiyonu Chiellini bile yedek. Ronaldo, Juventus'ta kalacak."

Temmuz 2018'de 117 milyon Euro bonservis karşılığı Juventus'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Serie A'da forma giydiği 97 maçta 81 gol atıp 17 asist yaptı.