Hakan Çalhanoğlu şov yaptı Inter kazandı | Inter - Genoa: 4-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da 2021-2022 sezonunun açılış karşılaşmasında son şampiyon Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 1 gol ve 1 asistle oynadığı maçta kendi sahasında Genoa'yı 4-0 mağlup ederek yeni sezona galibiyetle başladı.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maçta milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, kendi sahasında Genoa'yı konuk etti. 6'ncı dakikada Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Skriniar'ın yaptığı kafa vuruşunun ağlarla buluşmasıyla Inter, sezonun ilk golünü kaydetti. 14'üncü dakikada Hakan Çalhanoğlu bir kez daha sahneye çıkarken, ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

74'te Vidal, 87'de ise Dzeko'nun attığı gollerle rakibini gol yağmuruna tutan Inter, sezonun ilk maçında 4-0'lık skorla 3 puana uzandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 77 dakika sahada kalırken, yerini Satriano'ya bıraktı.