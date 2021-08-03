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Inter Romelu Lukaku için Chelsea'nin yaptığı 100 milyon euroluk teklifi reddetti!

İtalya Serie A'da attığı gollerle Inter'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Romelu Lukaku, eski takımı Chelsea'nin transfer gündemine gelmişti. İngiliz devi, Belçikalı forvet için Inter'e 100 milyon euro ve Marcos Alonso'yu önerirken, bu teklif İtalyan ekibi tarafından reddedildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2021 Salı 16:33
Inter Romelu Lukaku için Chelsea'nin yaptığı 100 milyon euroluk teklifi reddetti!

Eski futbolcusu Romelu Lukaku'yu yeniden kadrosuna katmak isteyen Chelsea, transferde umduğunu bulamadı. İngiliz devinin Inter'e yaptığı tekliften ret cevabı aldığı ortaya çıktı.

Sky Sports'un haberine göre Chelsea'nin Romelu Lukaku için Inter'e 100 milyon euro bonservise ek olarak İspanyol sol bek Marcos Alonso'nun bonservisini önerdiği kaydedildi. İtalyan kulübünün ise Belçikalı forvet için bu teklifi yetersiz bulup reddettiği kaydedildi.

Romelu Lukaku 2011'de Anderlecht'ten Chelsea'ye transfer olmuş ama West Bromwich ve Everton'a kiralık gönderilmişti ve Mourinho döneminde takımdan ayrılmıştı.

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