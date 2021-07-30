Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu Napoli ya da Lazio'da görev almaya hazırlanıyor

Teknik direktörlük kariyerine geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başlayan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. A Mill Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibinde yer almak için görüşmelerde bulunan Belözoğlu'nun rotasının İtalya olduğu öğrenildi.

Napoli'den Mauruzio Sarri ve Inter'den Simone Inzaghi'yle görüşmelerde bulunan 40 yaşındaki Belözoğlu, eylül ayında İtalya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Geçen yıl futbolu bırakan Emre, Fenerbahçe'de önce sportif direktör sonra da teknik direktörlük yaptı.