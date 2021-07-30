Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu Napoli ya da Lazio'da görev almaya hazırlanıyor

Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu Napoli ya da Lazio'da görev almaya hazırlanıyor

Son dakika spor haberleri...Teknik direktör Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından geçtiğimiz sezonun son haftalarında takımın başına geçen Emre Belözoğlu'nun yeni adresi netleşiyor. Genç antrenörün, İtalyan ekibi Lazio ya da Napoli'de teknik ekibe dahil olacağı ifade edildi. (FB spor haberi)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 09:43
Son dakika spor haberi: Emre Belözoğlu Napoli ya da Lazio'da görev almaya hazırlanıyor

Teknik direktörlük kariyerine geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de başlayan Emre Belözoğlu'nun yeni adresi belli oluyor. A Mill Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibinde yer almak için görüşmelerde bulunan Belözoğlu'nun rotasının İtalya olduğu öğrenildi.

Napoli'den Mauruzio Sarri ve Inter'den Simone Inzaghi'yle görüşmelerde bulunan 40 yaşındaki Belözoğlu, eylül ayında İtalya'nın yolunu tutmaya hazırlanıyor. Geçen yıl futbolu bırakan Emre, Fenerbahçe'de önce sportif direktör sonra da teknik direktörlük yaptı.

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