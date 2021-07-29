Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu Inter formasıyla ilk maçında tam not aldı!

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, biten sözleşmesini yenilemeyip Inter'e imza atmıştı. Milli futbolcu, yeni takımının formasını ilk kez Crotone ile oynanan hazırlık karşılaşmasında giydi. Inter'in 6-0 kazandığı mücadelede 1 gol atıp 3 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan basınından tam not aldı.

Hakan'ın yeni takımına çabuk uyum sağladığını belirten FCInter1908 adlı site, "Çalhanoğlu Inzaghi'yi çoktan fethetti" diyerek oyuncunun kalitesinin Inter için önemli bir silah olduğuna vurgu yapıldı.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, "Hakan, yerden hızlı ve net oynayan bir Inter'in habercisi" yorumunu yaptı. Calciomercato ise, "En çok ilham veren oyuncular arasında" diyerek milli yıldıza övgüler yağdırdı.