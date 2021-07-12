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Jose Mourinho Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles'i istiyor! İşte teklifin detayları

Son dakika transfer haberi... Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'e sürpriz bir talip çıktı. Şu anda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Alex Telles'e, Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho talip oldu. İşte teklifin detayları.... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 21:08
Jose Mourinho Galatasaray'ın eski yıldızı Alex Telles'i istiyor! İşte teklifin detayları

Roma'nın çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı sol bek Alex Telles'i istiyor.

İtalya Milli Takımı ile EURO 2020'de oldukça başarılı bir performans sergileyen ancak yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle uzun süre sahadan uzak kalacağı ifade edilen Leonardo Spinazzola'nın yerine Portekizli teknik adam, Alex Telles'i istiyor.

TEKLİFİN DETAYLARI BELLİ OLDU
A Bola'da yer alan habere göre, Roma kulübü Manchester United'da oynayan Alex Telles için İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak.

Alex Telles, geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 9 Premier Lig maçına çıkmış ve 2 asist üretmişti.

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