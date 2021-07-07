Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Merih Demiral'a kanca!

Son dakika transfer haberi: Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Merih Demiral'a kanca!

Son dakika transfer haberleri... Yeni sezonda İtalyan ekibi Roma'nın başına geçecek olan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, defans hattını güçlendirmek istiyor. Tecrübeli teknik adamın, Juventus'ta forma giyen milli stoper Merih Demiral'ı gözüne kestirdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:00
Son dakika transfer haberi: Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan Merih Demiral'a kanca!

Yeni sezonda İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıracak olan Jose Mourinho, transfer çalışmalarına başladı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adamın önceliği defans hattı. Bu doğrultuda adaylarını belirleyen Mourinho, Juventus forması giyen Merih Demiral'ı istiyor.

Haberde Portekizli çalıştırıcının Chris Smalling'in performansı konusunda şüphelerinin olduğu ifade edilirken, Merih Demiral transferinin iki kulübün iyi ilişkilerine dayarak kolayca gerçekleşebileceği kaydedildi.

Juventus'un, Merih Demiral için 40 milyon euro bonservis talep ettiği biliniyor. Roma'nın ise bu rakama çıkmasının zor göründüğü aktarılırken transferin takas yöntemiyle gerçekleşebileceği belirtildi. Takasta konuşulan isimler ise Edin Dzeko ve Lorenzo Pellegrini...

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