Son dakika spor haberi: Jose Mourinho'dan flaş itiraf! "Beni rahat bırakın"

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, taraftar baskısına ilişkin konuştu. Portekizli çalıştırıcı konuyla ilgili, "Teknik direktörün iki telefonu vardır, biri hep kapalıdır, diğeri ise aile ve arkadaşlar içindir, futbol konuşmayanlar için. Bir benzin istasyonuna gittiğinde sana onu oynatma, bunu oynat derler, o anda 'Beni rahat bırakın' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her yerde baskı olur, yalnız bir hayvana dönersin" diyen Mourinho sözlerini, "Sokakta yürüyemezsin, alışveriş yapamazsın, bir şey okuyamazsın, televizyon izleyemezsin, radyoyu açamazsın" şeklinde devam ettirdi.