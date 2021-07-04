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Son dakika spor haberi: Jose Mourinho'dan flaş itiraf! "Beni rahat bırakın"

Son dakika spor haberleri... Yeni sezonda İtalya Serie A devi Roma'yı çalıştıracak olan Jose Mourinho, taraftar baskısına değindi. Tecrübeli teknik adam, "Beni rahat bırakın demek istiyorum" sözleriyle isyanını dile getirdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2021 Pazar 09:53
Son dakika spor haberi: Jose Mourinho'dan flaş itiraf! "Beni rahat bırakın"

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho, taraftar baskısına ilişkin konuştu. Portekizli çalıştırıcı konuyla ilgili, "Teknik direktörün iki telefonu vardır, biri hep kapalıdır, diğeri ise aile ve arkadaşlar içindir, futbol konuşmayanlar için. Bir benzin istasyonuna gittiğinde sana onu oynatma, bunu oynat derler, o anda 'Beni rahat bırakın' demek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Her yerde baskı olur, yalnız bir hayvana dönersin" diyen Mourinho sözlerini, "Sokakta yürüyemezsin, alışveriş yapamazsın, bir şey okuyamazsın, televizyon izleyemezsin, radyoyu açamazsın" şeklinde devam ettirdi.

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