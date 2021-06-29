Son dakika spor haberi: Hakan Çalhanoğlu 5 milyon Euro'ya Inter'e imza attı! Bodrum'da tatile çıktı

Geçtiğimiz sezon Milan'ın başarısında büyük bir paya sahip olan Hakan Çalhanoğlu, sözleşmesi sona ermesinin ardından bir başka Milano ekibi Inter'in yolunu tuttu. A Milli oyuncu 5 milyon Euro karşılığında imzayı attı. Transferin ardından tatil için Bodrum'un yolunu tuttu.

ÖZEL JETLE BODRUM'A

İtalya'da gündem olan Milli yıldız, önceki gün eşi Sinem Hanım ve iki çocuğuyla birlikte özel jetle Bodrum'a tatile gitti.

SÜPER BABA HAKAN

Bodrum Genel Havacılık Terminali'nden çıkan Çalhanoğlu, daha sonra oteline geçti. Özel havuzlu odasında oğlu Ayaz'ın biberonundaki mamasını eliyle soğutan futbolcu, kızı Liya'nın da havuza girmesi için kolluklarını şişirdi. Çalhanoğlu'nun bu halleri "Süper baba" dedirtti.