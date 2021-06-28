Son dakika spor haberi: Mircea Lucescu "Mourinho Roma'yı zirveye çıkarır"

Dinamo Kiev'de görev yapan 75 yaşındaki teknik adam, "İtalya'da önceden başkanların ligi vardı. Kim daha fazla para harcıyorsa o şampiyon oluyordu. Serie A'da artık bir oyuncuya 100 milyon eurolar verme dönemleri sona erdi. Şimdi doğru yapıyorlar ve en üst seviye teknik adamları hedef alıyorlar. Onlara düzgün kadrolar kurma sabrı gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

"ROMA'YI ZİRVEYE ÇIKARIR"

Mourinho'nun Roma'ya gidişini bu bağlamda değerlendiren Lucescu, "Mourinho'nun Roma'ya gitmesine şaşırmadım. Bence Jose için geriye doğru atılmış bir adım değil. Ben, Roma'nın yeniden kazanan bir kulüp olmak için Mourinho'yla anlaştığını düşünüyorum. Mourinho, Roma'yı tekrar zirveye çıkaracaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.