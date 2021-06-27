Son dakika transfer haberleri | Milan'dan Yusuf Yazıcı için servet!

Trabzonspor'da yıldızı parladıktan sonra Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'e 17,5 milyon Euro'ya transfer olan Yusuf Yazıcı, eski kulübüne kazandırmaya devam edecek. Ligi şampiyon olarak bitiren Lille, Yusuf Yazıcı'nın bonservis bedelini 35 milyon Euro olarak belirledi. Yusuf, astronomik fiyatlara başka bir takıma transfer olursa bundan Trabzonspor da kârlı çıkacak.

İtalyan devi Milan, Hakan Çalhanoğlu'nun boşluğunu Yusuf Yazıcı ile doldurmak istiyor. Habertürk'ün haberine göre ayrıca İspanyol ekibi Sevilla da Yusuf Yazıcı için nabız yokluyor. İtalyan basınında yıldız futbolcu için telaffuz edilen rakam ise 35 milyon Euro civarında. Bu transfer gerçekleşirse Lille Kulübü, elde ettiği kârın yüzde 20'sini Trabzonspor'a ödeyecek.