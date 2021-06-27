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Son dakika spor haberleri | Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oluyor! İtalyan devi...

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin başında hem sportif direktörlük yapan hem de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmıştı. Belözoğlu'nun yeni takımın neresi olacağı konuşulurken İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 14:42 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 15:24
Son dakika spor haberleri | Emre Belözoğlu'nun yeni takımı belli oluyor! İtalyan devi...

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de görev alan Emre Belözoğlu, sezonun sonra ermesiyle birlikte takımdan ayrıldı. Başkan Ali Koç'un yabancı bir teknik adamla devam etme isteği neticesinde Belözoğlu, teknik ekipte devam etmek istememişti. Genç teknik adamın yeni durağının neresi olacağı merak edilirken İtalya'dan flaş bir iddia geldi.


LAZIO'YA GİDİYOR!

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Şenol Güneş'in Belözoğlu'nu teknik kadrosunda görmek istediği biliniyordu. Ancak İtalyanlar flaş bir habere imza attı. Buna göre Lazio ile anlaşan Maurizio Sarri, teknik ekibine katacağı ilk ismi belirledi. İtalya'yı da yakından bilmesi nedeniyle Emre Belözoğlu Sarri'nin bu kararında ön plana çıktı.

Emre Belözoğlu, Lazio'da forma giyen Vedat Muriqi ile birlikte Fenerbahçe forması giymişti.

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