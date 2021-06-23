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Son dakika transfer haberi: için devrede!

Son dakika transfer haberleri... Geride bıraktığımız sezonu 'le şampiyonu olarak tamamlayan , performansıyla futbolseverleri kendisine hayran bırakmıştı. Milli golcünün talipleri yaşına rağmen artmaya devam ediyor. Son olarak devi 'ın tecrübeli yıldız için devreye girdiği ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 11:42
Son dakika transfer haberi: Burak Yılmaz için Milan devrede!

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibi formasıyla ligde şampiyonluk yaşayan , dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Tecrübeli golcünün talipleri artarkan son olarak devi 'ın devrede olduğu ifade edildi.

basınından Tuttomercato'da yer alan habere göre 'in takımdan ayrılması ve Zlatan Ibrahimovic'in yaşının ilerlemesi ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle golcü arayışına giren Milan ilk hedef olarak 'yu belirlemişti. Ancak Fransız yıldız ile mukavelesini yenileyince Milan rotayı Burak Yılmaz'a çevirdi.

Haberde 'de ile başarısız bir performansa imza atan deneyimli futbolcunun Lille'de attığı gollerle kendisini ispatladığına dikkat çekildi. Burak Yılmaz'ı isteyen tek kulübün Milan olmadığı da vurgulandı.

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