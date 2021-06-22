Son dakika transfer ve spor haberi: Hakan Çalhanoğlu Inter'de! Kulüp binasına geldi

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nun yeni takımı belli oldu. A Milli yıldızımız, bir başka İtalyan devi Inter ile anlaşma sağladı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu, Inter ile sözleşme imzalamak için kulüp binasına geldi.

KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU!

Inter ile anlaşma sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme detayları da belli oldu. İtalyan deviyle 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan yıldız isim, senede 5 milyon euro kazanacak. Öte yandan sözleşmede artı 1 milyon euro bonus bulunuyor.