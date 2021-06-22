Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer ve spor haberi: Hakan Çalhanoğlu Inter'de! Kulüp binasına geldi

Son dakika transfer ve spor haberi: Inter'de! Kulüp binasına geldi

Son dakika transfer ve spor haberi: yıldızımız , devi Inter ile anlaşma sağladı. Di Marzio'nun haberine göre; 27 yaşındaki futbolcu yeni takımıyla sözleşme imzalamak için kulüp binasına geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 17:00 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 17:09
Son dakika transfer ve spor haberi: Hakan Çalhanoğlu Inter'de! Kulüp binasına geldi

Milan ile sözleşmesi sona eren 'nun yeni takımı belli oldu. yıldızımız, bir başka devi Inter ile anlaşma sağladı. Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu, Inter ile sözleşme imzalamak için kulüp binasına geldi.

KONTRAT DETAYLARI BELLİ OLDU!
Inter ile anlaşma sağlayan Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşme detayları da belli oldu. İtalyan deviyle 3 yıllık sözleşmeye imza atacak olan yıldız isim, senede 5 milyon euro kazanacak. Öte yandan sözleşmede artı 1 milyon euro bonus bulunuyor.

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