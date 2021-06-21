Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu Inter'le anlaştı

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu'nun sözleşmesi sona erdi. Yıldız futbolcu, kulübü ile yaptığı sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alamadı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre milli oyuncu, Milan'ın ezeli rakibi Inter'le anlaşmaya vardı. Çalhanoğlu'nun Milano temsilcisi ile 2024'e kadar sözleşme imzalayacağı bildirildi. Bu arada A Milli Takım'la EURO 2020'ye grup aşamasında veda eden 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Milli oyuncunun yıllık bonuslar hariç net 5 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.

Inter'in, Danimarka Milli Takımı formasıyla EURO 2020'de kalp krizi geçiren ve futbola devam etmesi oldukça zor görünen Christian Eriksen'in yerine Hakan Çalhanoğlu'nu tercih ettiği kaydedildi. Her fırsatta Galatasaraylı olduğunu dile getiren Hakan Çalhanoğlu'nun adı sarı-kırmızılı takımla da anılmıştı.