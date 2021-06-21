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Son dakika transfer haberi: bombası! Inter ile anlaşma sağladı

Son dakika spor haberi: 'daki sözleşmesi sona eren ve bir süredir geleceği merak konusu olan 'nun transferiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milan ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan yıldız futbolcunun, Inter ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 11:06
Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu bombası! Inter ile anlaşma sağladı

ekibi ile sözleşmesi sona eren ve kulübüyle yeni mukavele konusunda henüz anlaşma sağlayamayan ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İtalyan gazeteci , 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Milan'ın ezeli rakibi Inter ile anlaşma sağladığını açıkladı.

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ekibinin, 'de ülkesinin ile oynadığı maçta rahatsızlanan ve sahalara dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyan 'in yerine Hakan Çalhanoğlu ile anlaşma sağladığı kaydedildi. Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla 33 maça çıkan Hakan, 4 gol ve 10 asistlik bir performans sergiledi.

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