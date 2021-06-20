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Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar bombayı patlattı! Inter'le prensip anlaşmasına vardı

'la sözleşmesi sona erecek olan için flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İtalyan basını, milli futbolcunun Inter'le prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2021 Pazartesi 01:21
Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar bombayı patlattı! Hakan Çalhanoğlu Inter'le prensip anlaşmasına vardı

İtalya ekibi 'la sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 'nun Inter'e transfer olacağı iddia edildi.

İtalyan gazeteci 'nun haberine göre milli futbolcu, sezonu şampiyon tamamlayan Inter ile prensip anlaşmasına vardı.

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'in sağlık sorunları sebebiyle futboldan bir süre uzak kalacak olmasından ötürü 'nün Hakan Çalhanoğlu'yla el sıkıştığı belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da oynadığı 33 maçta 4 gol atıp 10 asist yapmıştı.

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