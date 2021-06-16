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Son dakika transfer haberleri: 'dan Ronaldo bombası! Teklif yapıldı

Son dakika transfer haberi: ekibi 'tan ayrılacağı iddia edilen ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dünyaca ünlü yıldızın eski takımı 'ın transferde devreye girdiği ve yıllık 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edildi. Ronaldo'nun devinin teklifine sıcak bakmadığı ve 'ye gitmek istediği belirtildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2021 Çarşamba 09:20
Son dakika transfer haberleri: Manchester United'dan Ronaldo bombası! Teklif yapıldı

'un yıldız futbolcusu , 'ye bomba bir giriş yaptı. 'in 'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının 2 golünü atan 36 yaşındaki oyuncu galibiyetle önemli rol oynadı. Juventus'taki sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ancak yaz transfer döneminde ayrılması gündeme gelen Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldıza eski takmı 'ın talip olduğu ve teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
medyasından 'un haberine göre; Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak isteyen Manchester United kesenin ağzını açtı. devi yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro'luk teklifte bulundu.



AKLINDAKİ TAKIM PSG!
Cristiano Ronaldo'nun ilk tercihinin Manchester United olmadığı kaydedildi. Portekizli yıldızın önceliğinin Paris Saint-Germain'de forma giymek olduğu ancak gelecek tüm teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 'da 33 maça çıkan Ronaldo, 29 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldızın ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

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