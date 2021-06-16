Son dakika transfer haberleri: Manchester United'dan Ronaldo bombası! Teklif yapıldı

Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, EURO 2020'ye bomba bir giriş yaptı. Portekiz'in Macaristan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta takımının 2 golünü atan 36 yaşındaki oyuncu galibiyetle önemli rol oynadı. Juventus'taki sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan ancak yaz transfer döneminde ayrılması gündeme gelen Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldıza eski takmı Manchester United'ın talip olduğu ve teklifte bulunduğu ortaya çıktı.



20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!

İtalyan medyasından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak isteyen Manchester United kesenin ağzını açtı. İngiliz devi yıldız futbolcuya yıllık 20 milyon euro'luk teklifte bulundu.







AKLINDAKİ TAKIM PSG!

Cristiano Ronaldo'nun ilk tercihinin Manchester United olmadığı kaydedildi. Portekizli yıldızın önceliğinin Paris Saint-Germain'de forma giymek olduğu ancak gelecek tüm teklifleri değerlendirmek istediği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla İtalya Serie A'da 33 maça çıkan Ronaldo, 29 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Portekizli yıldızın Torino ekibiyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.