Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: İşte Merih Demiral'ı isteyen iki İngiliz kulübü!

Son dakika transfer haberi: İşte 'ı isteyen iki kulübü!

Son dakika transfer haberleri... 'ın önemli isimlerinden , bu yaz kulübü 'tan ayrılabilir. İtalyan gazeteci , genç defans oyuncusunun kulübü tarafından satış listesine koyulduğunu ve milli stoperi isteyen iki kulübü olduğunu duyurdu. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 08:06
Son dakika transfer haberi: İşte Merih Demiral'ı isteyen iki İngiliz kulübü!

Kariyerini İtalya Serie A takımlarından 'ta sürdüren , gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli stoper hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: İşte Merih Demiral'ı isteyen iki İngiliz kulübü!

İtalyan gazeteci 'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, 'un 'ı bu yaz satabileceğini yazdı. Milli stoperin bonservisinin 40 milyon euro olduğu ifade edilirken genç oyuncuyu İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ve Totteham'ın istediği bildirildi.

Son dakika transfer haberi: İşte Merih Demiral'ı isteyen iki İngiliz kulübü!

EURO 2020'nin açılış maçında, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı karşılaşmada kendi ağlarına gol atarak şanssız bir an yaşayan milli stoper, 2019 yazında Sassuolo'dan 'a transfer olmuştu. Merih'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

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