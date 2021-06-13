Son dakika transfer haberi: İşte Merih Demiral'ı isteyen iki İngiliz kulübü!

Kariyerini İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta sürdüren Merih Demiral, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Milli stoper hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Juventus'un Merih Demiral'ı bu yaz satabileceğini yazdı. Milli stoperin bonservisinin 40 milyon euro olduğu ifade edilirken genç oyuncuyu İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ve Totteham'ın istediği bildirildi.
EURO 2020'nin açılış maçında, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile oynadığı karşılaşmada kendi ağlarına gol atarak şanssız bir an yaşayan milli stoper, 2019 yazında Sassuolo'dan Juventus'a transfer olmuştu. Merih'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2024'te sona eriyor.