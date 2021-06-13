Son dakika transfer haberi: İşte Merih Demiral'ı isteyen iki İngiliz kulübü!

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Juventus'un Merih Demiral'ı bu yaz satabileceğini yazdı. Milli stoperin bonservisinin 40 milyon euro olduğu ifade edilirken genç oyuncuyu İngiltere Premier Lig takımlarından Everton ve Totteham'ın istediği bildirildi.