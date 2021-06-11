Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu Al Duhail'in 8 milyon euro'luk teklifini reddetti!

Son dakika transfer haberi: 'in 8 milyon euro'luk teklifini reddetti!

Son dakika transfer haberleri... İtalyan devi 'la sözleşmesi sona eren , bir süredir kulübüyle kontrat uzatma görüşmeleri yapıyordu. Bu sırada 'den de oldukça cazip bir teklif alan milli yıldız, transfer kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 09:22 Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2021 Cuma 09:22
Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu Al Duhail'in 8 milyon euro'luk teklifini reddetti!

ekiplerinden 'da başarılı bir sezonu geride bırakan 'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Bir yandan Milan'la sözleşme uzatma görüşmeleri yapan milli futbolcu, diğer yandan gelen teklifleri değerlendiriyor.

Bu arada İtalyan gazeteci , Hakan Çalhanoğlu'nun takımlarından gelen 2024'e sürecek ve yıllık 8 milyon euro kazanacağı kontrat teklifini resmen geri çevirdiğini duyurdu. Milli orta saha oyuncusuna ayrıca 8 milyon euro da bonus önerilmişti. Başarılı futbolcunun ilk tercihinin Milan olduğu vurgulandı.

27 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 2017 yazından bu yana Milan'da forma giyiyor. İtalyan ekibiyle toplam 172 karşılaşmada görev alan milli yıldız, 32 kez rakip fileleri sarsarken 48 de asist yapma başarısı gösterdi.

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