Son dakika transfer haberi: Hakan Çalhanoğlu Al Duhail'in 8 milyon euro'luk teklifini reddetti!

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da başarılı bir sezonu geride bırakan Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresinin neresi olacağı merakla bekleniyor. Bir yandan Milan'la sözleşme uzatma görüşmeleri yapan milli futbolcu, diğer yandan gelen teklifleri değerlendiriyor.

Bu arada İtalyan gazeteci Nico Schira, Hakan Çalhanoğlu'nun Katar Ligi takımlarından gelen 2024'e sürecek ve yıllık 8 milyon euro kazanacağı kontrat teklifini resmen geri çevirdiğini duyurdu. Milli orta saha oyuncusuna ayrıca 8 milyon euro da bonus önerilmişti. Başarılı futbolcunun ilk tercihinin Milan olduğu vurgulandı.

27 yaşındaki Hakan Çalhanoğlu, 2017 yazından bu yana Milan'da forma giyiyor. İtalyan ekibiyle toplam 172 karşılaşmada görev alan milli yıldız, 32 kez rakip fileleri sarsarken 48 de asist yapma başarısı gösterdi.