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Son dakika transfer haberleri | 'tan kararı!

'da forması giyen , bu yaz takımdan ayrılabilir. Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızla 'de boy gösterecek olan Merih için başkan Allegri satış kararı aldı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 18:42
Son dakika transfer haberleri | Juventus'tan Merih Demiral kararı!

Ligi ekiplerinden teknik direktörü 'nin, 'ı gelecek sezon kadroda düşünmediği ve yerine 'i transfer etmek istediği iddia edildi.

MERİH'İN YERİNE MILENKOVIC'İ İSTEDİ

basınında yer alan haberlere göre; Allegri'nin, Merih Demiral'ın yerine bir oyuncu istediği ve bu oyuncunun da forması giyen Nikola Milenkovic olduğu kaydedildi.

MILENKOVİIC'İN MALİYETİ

Siyah-beyazlı takımın, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Sırp savunma oyuncusu için Fiorentina kulübüne 35 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

MERİH DEMİRAL 40 MİLYON EURO

'un derlediği haberde, 'ın transfer listesinde yer alan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 40 milyon Euro olarak belirlendiği bildirildi. Merih'le Manchester United dışında başka takımlarından ilgilendiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Bu sezon İtalyan kulübüyle 24 maça çıkan ve 1 asist ile oynayan Merih Demiral'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.

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