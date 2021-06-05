Son dakika transfer haberleri | Juventus'tan Merih Demiral kararı!

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin, Merih Demiral'ı gelecek sezon kadroda düşünmediği ve yerine Nikola Milenkovic'i transfer etmek istediği iddia edildi.

MERİH'İN YERİNE MILENKOVIC'İ İSTEDİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Allegri'nin, Merih Demiral'ın yerine bir oyuncu istediği ve bu oyuncunun da Fiorentina forması giyen Nikola Milenkovic olduğu kaydedildi.

MILENKOVİIC'İN MALİYETİ

Siyah-beyazlı takımın, sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Sırp savunma oyuncusu için Fiorentina kulübüne 35 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.

MERİH DEMİRAL 40 MİLYON EURO



Ajansspor'un derlediği haberde, Manchester United'ın transfer listesinde yer alan 23 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 40 milyon Euro olarak belirlendiği bildirildi. Merih'le Manchester United dışında başka takımlarından ilgilendiği ifade edildi.

SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?



Bu sezon İtalyan kulübüyle 24 maça çıkan ve 1 asist ile oynayan Merih Demiral'ın sözleşmesi 30 Haziran 2024 yılına kadar devam ediyor.