Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'a Benfica talip oldu!

Fenerbahçe'nin 2019 yazında, 16 milyon euro bedelle Napoli'ye sattığı Eljif Elmas'a talip çıktı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu, Napoli'de henüz yeterince kendini gösteremese de Portekiz ekibi Benfica'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Ancak Benfica'nın ilgisine rağmen Napoli'nin oyuncuyu satmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edilirken, Eljif'in bonservis bedelinin 20 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.

21 yaşındaki Eljif Elmas, Napoli formasıyla toplamda çıktığı 80 maçta 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Elmas'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

