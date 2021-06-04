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Son dakika transfer haberi: 'nin eski yıldızı 'a talip oldu!

Son dakika transfer haberleri... 'nin 2019 yazında 'ye sattığı Makedon futbolcu 'a takımlarından talip oldu. Genç oyuncunun kulübü Napoli'nin ise Eljif'i satmak istemediği ifade edildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 14:23
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin eski yıldızı Eljif Elmas'a Benfica talip oldu!

'nin 2019 yazında, 16 milyon euro bedelle 'ye sattığı 'a talip çıktı. basınında yer alan haberlere göre genç futbolcu, Napoli'de henüz yeterince kendini gösteremese de ekibi 'nın dikkatini çekmeyi başardı.

Ancak Benfica'nın ilgisine rağmen Napoli'nin oyuncuyu satmak gibi bir düşüncesinin olmadığı ifade edilirken, Eljif'in bonservis bedelinin 20 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.

21 yaşındaki Eljif Elmas, Napoli formasıyla toplamda çıktığı 80 maçta 4 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi. Elmas'ın İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025'te sona eriyor.

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