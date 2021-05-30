Son dakika spor haberleri: Milan'ın Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı!

Milan'daki sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüren kırmızı-siyahlılar son hamlesini yaptı.



Nicolo Schira'nın haberine göre, İtalya Serie ekibi Milan, A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'na sözleşmesinin yenilenmesi konusunda son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Çizme ekibinin 27 yaşındaki futbolcuya senelik 4 milyon euro garanti ücret+bonuslarla birlikte 4 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.



Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 33 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.