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Son dakika spor haberleri: 'ın teklifi ortaya çıktı!

'ın yıldızımız 'na yaptığı son teklif ortaya çıktı. devinin, 27 yaşındaki futbolcuya son olarak senelik 4 milyon euro garanti ücret+bonuslarla birlikte 4 yıllık sözleşme önerdiği ve beklemeye geçtiği iddia edildi. (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 16:36 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 16:44
Son dakika spor haberleri: Milan'ın Hakan Çalhanoğlu teklifi ortaya çıktı!

'daki sözleşmesi sona eren ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bir süredir yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdüren kırmızı-siyahlılar son hamlesini yaptı.

'nın haberine göre, Milan, yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'na sözleşmesinin yenilenmesi konusunda son teklifini yaptı ve beklemeye geçti.

Çizme ekibinin 27 yaşındaki futbolcuya senelik 4 milyon euro garanti ücret+bonuslarla birlikte 4 yıllık sözleşme önerdiği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon 'da 33 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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