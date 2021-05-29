Tolgay Arslan için flaş karar! Gelecek hafta görüşmeler başlayacak

Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen Tolgay Arslan, sarı lacivertlilerden ayrılışının ardından İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutmuştu.

Bu sezon bir hayli istikrarlı görüntü çizen Tolgay Arslan, Serie A'da 30, İtalya Kupası'nda 1 maç oynadı. Öte yandan Tolgay, bu sezon Serie A'da 3 gole imza attı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU, KONTRATI KAPTI

Bununla beraber İtalyan medyasında Tolgay için 'Teknik becerileri mükemmel ve gladyatör gibi' denilirken, yeni kontrat müjdesi okuyuculara aktarıldı.

Udinese kulübünün Tolgay için yeni bir plan hazırladığı ve sözleşmesi 2022'de bitecek olmasına karşın gelecek hafta, yeni kontrat için masaya oturacak.







