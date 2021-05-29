Haberler İtalya Serie A Tolgay Arslan için flaş karar! Gelecek hafta görüşmeler başlayacak

Arslan için flaş karar! Gelecek hafta görüşmeler başlayacak

Türkiye'de ve 'de de forma giyen Arslan, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden 'de kariyerine başarılı bir şekilde devam ediyor. Çizme medyasında yer alan bilgilere göre Tolgay için İtalyanlar, yıldız isme dair yeni karar verdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:36
Tolgay Arslan için flaş karar! Gelecek hafta görüşmeler başlayacak

Bir dönem Türkiye'de ve 'de de forma giyen Arslan, sarı lacivertlilerden ayrılışının ardından İtalya Serie A Ligi ekiplerinden 'nin yolunu tutmuştu.

Bu sezon bir hayli istikrarlı görüntü çizen Tolgay Arslan, Serie A'da 30, 'nda 1 maç oynadı. Öte yandan Tolgay, bu sezon Serie A'da 3 gole imza attı.

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU, KONTRATI KAPTI
Bununla beraber medyasında Tolgay için 'Teknik becerileri mükemmel ve gladyatör gibi' denilirken, yeni kontrat müjdesi okuyuculara aktarıldı.

Udinese kulübünün Tolgay için yeni bir plan hazırladığı ve sözleşmesi 2022'de bitecek olmasına karşın gelecek hafta, yeni kontrat için masaya oturacak.



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