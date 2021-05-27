Son dakika spor haberleri: Mike Maignan Milan'da! İşte sözleşme detayları

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da transfer operasyonu sürüyor. Kırmızı-siyahlılar, sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılma kararı alan Gianluigi Donnarumma'nın yerine Fransa Ligue 1 şampiyonu Lille'den kaleci takviyesi yaptı.



5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI!

Çizme ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Lille'in 25 yaşındaki Fransız kalecisi Mike Maignan ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Maignan, Lille'in Fransa Ligi'ndeki tarihi başarısında önemli rol oynadı. Ligue 1'de 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki eldiven, kalesinde 23 gol görürken 21 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı.

Öte yandan İtalyan basınına göre, Fransa'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer alan Maignan için İtalyan ekibinin 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve başarı bonuslarına göre bu fiyatın daha da artabileceği ifade edildi.