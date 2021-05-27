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Son dakika spor haberleri: 'da! İşte sözleşme detayları

Gelecek sezon 'nde boy gösterecek 'da transfer çalışmaları devam ediyor. 'nın ayrılığı sonrası kaleci arayışında olan kırmızı-siyahlılar, şampiyonu 'den takviye yaptı. Çizme ekibi resmi sitesinden, Fransız kaleci ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:04 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:13
Son dakika spor haberleri: Mike Maignan Milan'da! İşte sözleşme detayları

ekiplerinden 'da transfer operasyonu sürüyor. Kırmızı-siyahlılar, sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılma kararı alan 'nın yerine şampiyonu 'den kaleci takviyesi yaptı.

5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI!
Çizme ekibi resmi sitesinden yaptığı açıklamada, Lille'in 25 yaşındaki Fransız kalecisi ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Maignan, Lille'in 'ndeki tarihi başarısında önemli rol oynadı. 'de 38 maçta forma giyen 25 yaşındaki eldiven, kalesinde 23 gol görürken 21 karşılaşmada kalesini gole kapamayı başardı.

Öte yandan İtalyan basınına göre, Fransa'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda da yer alan Maignan için İtalyan ekibinin 13 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ve başarı bonuslarına göre bu fiyatın daha da artabileceği ifade edildi.

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