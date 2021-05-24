Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldığını açıkladı

Son dakika spor haberi: 'dan ayrıldığını açıkladı

Son dakika spor haberi: ile anlaşması sona eren , takımdan ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya hesabından veda eden Mandzukic, "Milan için oynamak bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için koçluk kadrosuna ve harika bir ekip olan takım arkadaşlarıma minnettarım." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:21
Son dakika spor haberi: Mario Mandzukic Milan'dan ayrıldığını açıkladı

ile anlaşması sona eren , takımdan ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Milan'a veda eden Mandzukic, "AC Milan için oynamak bir zevkti. Bana bu fırsatı verdiği için kulüp yönetimine, özverili çalışmaları için koçluk kadrosuna ve harika bir ekip olan takım arkadaşlarıma minnettarım. Bu harika kulübü olması gerektiği yerde Şampiyonlar Ligi'ne geri getirmeyi başardığımız için mutluyum ve bu kulüpteki herkese gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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