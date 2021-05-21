Haberler İtalya Serie A Son dakika transfer haberi: Milli futbolcu Cengiz Ünder'e dev talip! İşte o rakam...

Son dakika transfer haberi: Milli futbolcu Cengiz Ünder'e dev talip! İşte o rakam...

Son dakika transfer haberi: Sezonu İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City'de tamamlayan Cengiz Ünder'in hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. ile olan sözleşmesi devam eden milli futbolcu için Milan'ın devreye girdiği iddia edildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 23:38
Son dakika transfer haberi: Milli futbolcu Cengiz Ünder'e dev talip! İşte o rakam...

Cengiz Ünder transfer piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun, buradan ayrılması bekleniyor. İtalya'nın önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre 23 yaşındaki oyuncu ile Milan ilgileniyor.

Haberde Cengiz Ünder'in Leicester City performansı nedeniyle Roma'nın milli futbolcuya gelecek doğru teklife evet diyeceği belirtildi. Başkent ekibinin Cengiz Ünder için bonservis talebi ise 15 milyon Euro.

Cengiz Ünder bu sezon İngiliz ekibiyle 19 maça çıktı 2 gol ve 3 asist üretti.

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