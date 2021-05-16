Haberler İtalya Serie A Milan Cagliari 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nın 37. haftasında sahasında 'yi konuk etti. Gol sesi çıkmayan zorlu mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan yıldızımız 89 dakika sahada kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:32
Milan Cagliari 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında yıldızımız 'nun formasını giydiği evinde ile karşı karşıya geldi. 'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve yarışındaki Milan, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşma boyunca daha etkili olan Milan, rakip kaleye çektiği 18 şutta golü bulamazken, 4 isabette kaleci Cragno'yu geçemedi. Kontralarla tehlikeli olan Cagliari'nin ise 2 önemli pozisyonunda kaleci geri düşmelerine izin vermedi.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 89 dakika sahada kaldı.

Beraberlik sonrasında Milan puanını 76 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Cagliari ise 37 puanla 16. basamakta kaldı. 'nın son haftasında Milan deplasmanda ile karşılaşacakken, Cagliari ise evinde 'yı konuk edecek.


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