Milan Cagliari 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan evinde Cagliari ile karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve Şampiyonlar Ligi bileti yarışındaki Milan, sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşma boyunca daha etkili olan Milan, rakip kaleye çektiği 18 şutta golü bulamazken, 4 isabette kaleci Cragno'yu geçemedi. Kontralarla tehlikeli olan Cagliari'nin ise 2 önemli pozisyonunda kaleci Donnarumma geri düşmelerine izin vermedi.

Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 89 dakika sahada kaldı.

Beraberlik sonrasında Milan puanını 76 yaptı ve 3. sırada yer aldı. Cagliari ise 37 puanla 16. basamakta kaldı. Serie A'nın son haftasında Milan deplasmanda Atalanta ile karşılaşacakken, Cagliari ise evinde Genoa'yı konuk edecek.



