Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Roma ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Roma - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ROMA - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Roma - Lazio maçı 15 Mayıs Cumartesi günü saat 21:45'te beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.

ROMA - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Roma: Daniel Fuzato; Davide Santon, Gianluca Mancini, Marash Kumbulla, Rick Karsdorp; Bryan Cristante, Gonzalo Villar; Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Pedro; Edin Dzeko

Lazio: Pepe Reina; Stefan Radu, Francesco Acerbi, Adam Marusic; Mohamed Fares, Manuel Lazzari, Lucas Leiva, Danilo Cataldi, Luis Alberto; Joaquin Correa, Ciro Immobile