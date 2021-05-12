Haberler İtalya Serie A Sassuolo-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Sassuolo-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A'da Sassuolo, sahasında Juventus'u konuk ediyor. Inter'in şampiyonluğunun ardından sezonu hayal kırıklığı ile noktalayan Juventus, en yakın rakibi Milan'ı yakalamak için çaba harcıyor. Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus 69 puanla 5. sırada bulunurken Sassuolo ise 56 puanla 8. sırada yer alıyor. Peki, Sassuolo-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:43 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba 16:43
Sassuolo-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Serie A'nın 36. haftasında Kaan Ayhan ve Mert Müldür'ün formasını giydiği Sassuolo ile Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus karşı karşıya gelecek. İşte Sassuolo-Juventus maçıyla ilgili tüm bilgiler...

SASSUOLO-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

12 Mayıs Çarşamba günü (bugün) TSİ 21.45'te başlayacak Sassuolo-Juventus maçı beIN SPORTS MAX 1'den canlı yayınlanacak.

SASSUOLO-JUVENTUS MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo: Consigli, Rogerio, Ferrari, Chiriches, Toljan, Locatelli, , , Duricic, Berardi, Raspadori

Juventus: Szczesny, Sandro, Chiellini, de Ligt, Cuadrado, Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie, Ronaldo, Morata

SASSUOLO - JUVENTUS MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Sassuolo'ya rakip olduğu 15 Serie A maçının sadece birini kaybeden Juventus (11G 3B), tek mağlubiyetini gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (Ekim 2015'te 0-1).

- Juventus'a rakip olduğu son iki Serie A maçında yenilmeyen Sassuolo (2B), daha önceki 12 karşılaşmanın ikisinden puan çıkarabilmişti (1G 1B).

- Evinde oynadığı son yedi Serie A maçını kaybetmeyen Sassuolo (3G 4B), lig tarihinde daha uzun tek seri yaşadı (Ocak 2016'da dokuz maç).

- Bu sezon Serie A'da en yüksek topa sahip olma (%60.8, Sassuolo & %58.2 Juventus) ve pas yüzdesi yakalayan (%85, Sassuolo & %83 Juventus) iki takım bu maçta karşı karşıya geliyor.

- Juventus'u yıldızı Cristiano Ronaldo, Sassuolo'ya rakip olduğu beş Serie A maçında beş gol attı.

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